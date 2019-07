NAC-talent Björn Hardley tekent driejarig contract bij Manchester United

Hardley is na Tommy van Butselaar, beiden geboren en getogen in Breda, de tweede speler van NAC onder 17 die vertrekt. Spits Van Butselaar verbond zich onlangs voor drie seizoenen aan FC Utrecht, middenvelder Hardley zoekt het hogerop bij Manchester United. Via vijf jaar Advendo en een jaar DIA werd Hardley in de zomer van 2014 in de opleiding van NAC opgenomen.