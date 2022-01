‘NAC-talent Banzuzi vervolgt loopbaan bij FC Utrecht’

De eerstedivisionist is er dus niet in geslaagd om een van de grootste talenten die de jeugdopleiding de laatste jaren heeft voortgebracht met een meerjarig profcontract vast te leggen. In tegenstelling tot leeftijdsgenoot Omar Mekkaoui die op punt staat zijn handtekening te zetten onder een tweejarige overeenkomst. Bronnen melden dat Banzuzi zijn prille loopbaan vervolgt bij FC Utrecht. Over belangstelling had het krachtmens niet te klagen gezien de binnen- en buitenlandse clubs waar zijn management mee schermde.