NAC-talent Banzuzi staat voor vertrek, De Graaf zwaar teleurgesteld: ‘Ik hoorde het in de wandelgangen, respectloos’

De trainer geeft ook aan dat de zestienjarige middenvelder niet zomaar weg kan. Banzuzi speelde als jeugdspeler zonder profcontract sinds zijn debuut eind oktober tien wedstrijden. Twee keer startte hij in de basis, acht keer viel hij in. Tegen FC Eindhoven kreeg hij voor het eerst in twee maanden geen speeltijd van een gepikeerde De Graaf. ,,We moeten nu natuurlijk kijken hoe we dit gaan oplossen. Als een speler niet graag voor ons wil spelen of weg wil, ga ik liever door met jongens die wel graag voor NAC willen spelen.”