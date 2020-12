NAC-talent Azzagari over zijn rol: ‘De ene keer wel, de andere keer niet spelen, dat is niet makkelijk’

video,,Natuurlijk vind ik dat ik in de basis hoor.” De grijns van Yassine Azzagari (19) zegt alles. De middenvelder van NAC is hongerig en wil zich laten zien. Tegen Go Ahead Eagles (0-0) kreeg hij weer 80 minuten.

Hij vormde de middelste linie samen met Thom Haye en Lewis Fiorini. ,,Dat ging prima. Qua organisatie stonden we goed, we hielpen elkaar. Thom helpt ons natuurlijk wat extra. Aan de bal ging het ook niet slecht: ik had nog een schot, Lewis een paar schoten en Thom die het spel begeleidt. Ik denk dat het wel goed ging.”

Hij geniet van de kans die hij krijgt. Nu mocht hij tachtig minuten meedoen. Tegen FC Dordrecht (0-1 nederlaag) bleef hij op de bank. ,,Natuurlijk had ik toen willen spelen, mijn steentje bij willen dragen. Maar het is aan de trainer, hij had een plan en dan kun je daar niet veel aan veranderen.”

Eerder, tegen Telstar en FC Eindhoven, werd hij als invaller gebracht en was hij belangrijk. Azzagari schommelt tussen basis en bank, waar hij soms wel en soms niet van af mag komen. ,,Als jonge jongen is dat niet makkelijk”, geeft hij eerlijk toe. ,,Het is wel lastig, want als je een paar wedstrijden achter elkaar speelt, dan kom je in een bepaald ritme. De ene keer wel spelen, de andere keer niet, dat is niet makkelijk. Maar ik hoop dat ik kan wennen en een goede wedstrijd speel, dan komt het goed.”

Tegen FC Volendam hoopt hij er weer te staan. ,,Natuurlijk vind ik dat ik in de basis hoor. Ik ga mijn best doen om iedere week in de basis te komen”, zegt hij ambitieus.

Volledig scherm Yassine Azzagari © Erik Pasman/ProShots