NAC-supporters willen rectificatie en laten positief geluid horen: wensmuur in plaats van klaagmuur

Vanaf woensdag 17.00 uur staat bij het Rat Verlegh Stadion daarom een wensmuur in plaats van de oorspronkelijke geplande klaagmuur. Een mooie herinnering, een wens voor komend seizoen of voor verder in de toekomst. Stichting Breda Loco's, Fr0nt76, B-Side Rats, Fanzine de Rat, de Clubraad, Stichting vak G en de officiële supportersvereniging van NAC hebben hun naam verbonden aan het pamflet.

Ook wordt NAC opgeroepen, met nadruk zonder ultimatum, om de berichtgeving rondom het opstappen van trainer Maurice Steijn te rectificeren. De communicatie vanuit de club wordt verwerpelijk genoemd omdat onder andere supporters (geledingen) de schuld kregen. ,,Wij hebben de RvC gevraagd de relatie met de supporters te lijmen naar aanleiding van de berichten op NAC.nl en in De Telegraaf”, staat in het statement.

Hieronder is het statement in zijn geheel te lezen.

Van klaagmuur naar wensmuur

Na een roerig weekend daalt langzaam het stof neer in Breda. De afgelopen dagen waren hectisch. Het opstappen van Maurice Steijn, de verwerpelijke communicatie vanuit NAC waarin wij als supporters(geledingen) o.a. de schuld kregen en daarna het nieuws dat de grootaandeelhouders de aandelen willen verkopen. In de landelijke media staan we er onterecht verschrikkelijk slecht en eenzijdig op. Dat doet ons NAC hart verdriet, maar het is nu even niet anders. In de algemene opinie is er onze club en ons imago geweld aan gedaan en we hopen dat die schade in de toekomst hersteld kan worden.

Wij roepen NAC ook op, dit keer zonder ultimatum, om deze berichtgeving te rectificeren. De afgelopen dagen hebben we intensief contact gehad met de Raad van Commissarissen. Alle keuzes en afwegingen die wij maken doen we maar met één perspectief: het belang van NAC. Voor ons was het duidelijk dat er geen toekomst was met Maurice Steijn, en dat wanneer er nu niet ingegrepen zou worden, hij later alsnog zou vertrekken. De situatie was simpelweg onhoudbaar.

NAC is momenteel gebaat bij rust, controle en stabiliteit. Wij denken dat het niet in het belang van NAC is om nu de organisatie nog verder af te breken. Het is van essentieel belang dat eerst de aandelentransactie goed wordt begeleid en afgerond. Als dat niet goed gaat, dan komt het voortbestaan van de club in gevaar. Daarom steunen wij de huidige RvC. Wij geloven erin dat zij orde op zaken kunnen stellen en de beschadigde verhoudingen kunnen repareren. De gesprekken die wij de afgelopen dagen met de RvC gevoerd hebben geven ons dat vertrouwen. Zij lopen niet weg voor de huidige problemen. Wij hebben de RvC gevraagd de relatie met de supporters te lijmen naar aanleiding van de berichten op NAC.nl en in de telegraaf.

Ja, we voelen ons als supporters voor de bus gegooid, maar we besluiten omwille van het doorbreken van een onmogelijke impasse, dat nu niet in de weg te laten staan van de wederoprichting van de club in een cruciale periode van het seizoen. NAC is het belang en het doel. Er zijn al teveel ego’s op deze apenrots. Laat ons de eerste zijn die deze beweging maakt. We hopen dat de rest snel volgt.

Daarnaast weten we dat de ontstane situatie waarschijnlijk ook de sportieve prestatie zal beïnvloeden. Onrust op de burelen werkt immers altijd door naar prestaties op het veld. Wij denken dan ook dat het goed is om uit te spreken dat wij er geen problemen mee hebben als we met meer eigen jeugd in het elftal gaan bouwen aan de toekomst van NAC. NAC moet weer herkenbaar voetbal gaan spelen. Ook als dat betekent dat we niet spelen om directe promotie of een ticket voor de play-offs. NAC moet de tijd krijgen om de boel nu goed te organiseren, op en naast het veld.

In ons statement van vorige week kondigden wij gepaste acties aan. Iedereen in en rond NAC die ons kent weet dat wij daarmee nooit op geweld of dreigementen doelen, maar altijd op scherp ludieke manier de druk opvoeren. Voor afgelopen zondag hadden wij dan ook al een Bredase klaagmuur in elkaar geschroefd, maar toen werd zaterdag aan het eind van de middag duidelijk dat Maurice Steijn alsnog vertrok bij NAC. Het idee was om een klaagmuur voor het stadion te zetten waar supporters een boodschap achter konden laten om hun onvrede te uiten. Wij zagen het al voor ons; rijen dik, honderden ontevreden supporters, die op 1,5 meter met stift de frustratie van zich af stonden te schrijven.

In deze hectische tijd heeft NAC zoals gezegd vooral behoefte aan rust en stabiliteit. Doordat wij zo schandalig in een hoek gedrukt zijn, merken we dat we als supporters eensgezinder dan ooit zijn geworden. Uiteindelijk zijn wij de ziel van de club en de kurk waar NAC op drijft. Laten wij als supporters dan ook als eerste de boel weer vanuit een positieve kant bekijken. Inmiddels zijn er ruim 10.000 seizoenkaarten verkocht. Een mooi moment om onze klaagmuur om te bouwen naar een wensmuur. Vanaf komende woensdag 17:00 staat de wensmuur bij het stadion. We roepen iedereen op om iets positiefs over NAC op de muur te komen kalken. Een mooie herinnering, een wens voor komend seizoen of voor verder in de toekomst.