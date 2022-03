NAC-supporters ook na onderhoud met City Football Group fel gekant tegen overname

In een poging de gemoederen tot bedaren te brengen en de NAC-supporters achter hun overnameplan te krijgen, heeft City Football Group (CFG) bakzeil gehaald. Zowel de Clubraad als Breda Loco's is ook na het gesprek met CFG tegen een overname door het voetbalimperium.

Aanleiding voor het onderhoud zijn de aanhoudende acties van diverse supportersgeledingen nadat NAC woensdag bekendmaakte dat de aandeelhouders een akkoord hebben bereikt met City Football Group. In een poging de ziedende supporters gerust te stellen, werden meerdere groeperingen uitgenodigd voor een toelichting. Die is allesbehalve bevredigend verlopen, blijkt uit de reacties van de Clubraad en Breda Loco's.

Zondagochtend meldt de Clubraad op Twitter dat het na het gesprek gisterenmiddag (zaterdag) met de verschillende geledingen en CFG geen reden ziet om hun mening aan te passen. ,,We hebben geen antwoorden omtrent belangrijke onderwerpen als financiën en concrete uitgewerkte plannen”, aldus de clubraad. ,,Onze vertegenwoordiger (Sjoerd van Fessem) van stichting NOAD is aan zet en daarna zullen we samen overleggen.”

Het supporters adviesorgaan dat bestaat uit zes mensen, heeft met Geert van Poppel ook een zetel in de vierkoppige raad van commissarissen (rvc). De rvc moet evenals Stichting NOAD, dat het gouden aandeel bezit, het overnameplan beoordelen. Niets wijst erop dat NOAD goedkeuring gaat verlenen aan deze overname die op flinke aversie kan rekenen in Breda. Donderdag liet Clubraad-voorzitter Karel Mul al weten dat de Clubraad absoluut tegen de overname van de City Football Group is. ,,Al onze zes leden willen dit niet. Je hebt straks niks meer te vertellen.”

Geen concrete plannen gezien

Ook Breda Loco's heeft de mening over City Football Group niet bijgesteld na het gesprek met een vertegenwoordiger van het wereldwijde voetbalconcern. Zaterdagavond liet de actieve supportersgroepering blijken dat hun mening onveranderd is. Dus evenals de Clubraad is Breda Loco’s erop tegen dat NAC onderdeel wordt van City Football Group.

,,Wij hebben een presentatie gekregen over de CFG, maar geen concrete plannen gezien met gemelde investeringen etc", geeft Breda Loco's op Twitter aan. Er was wel gelegenheid tot het stellen van vragen, maar met de verkoop van de club zien we zaken liever op papier staan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.