NAC-supporters keuren het pertinent af als met geweld gedreigd wordt: ‘Dat is niet de boodschap van ons statement’

Aanleiding daarvoor zijn signalen dat supporters in Den Haag verhaal willen halen bij Steijn die in een felle machtsstrijd verwikkeld was met de onlangs opgestapte technisch directeur Ton Lokhoff. ,,Je kan als supporter vrijwel alles zeggen en schrijven. Prima", vervolgt Mul. ,, Maar je blijft met je tengels van NAC af. Actie voeren is goed. Privé en zakelijk houd je echter apart. Mensen thuis opzoeken is volstrekt onacceptabel en fysiek bedreigen is ontoelaatbaar. Dat hoort niet bij NAC.”