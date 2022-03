NAC-supporters allesbehalve blij met mogelijke overname, grootste supporterssite ‘op zwart’

Veel NAC-supporters zijn alles behalve te spreken over de mogelijke nieuwe eigenaar van hun club. Aan het einde van de middag werd bekend dat de drie grootste aandeelhouders van NAC hun aandelen willen verkopen aan de City Football Group (CFG). En dat nieuws schoot bij veel fans in het verkeerde keelgat.

‘De ziel verkocht, de historie door de plee gespoeld, het einde van een volksclub, de slechtst denkbare optie’, zomaar een greep uit wat reacties op social media van boze en ontstemde NAC-supporters. Er leeft onvrede, en vrees dat NAC een ‘speeltje’ zal worden van City Football Group.

Op zwart

Voor de grootste supporterssite van NAC, de B-Side Rats, is de maat nu helemaal vol. Zij maakten in een statement duidelijk dat de grens is bereikt voor hen. De supporterssite is zelfs helemaal op zwart gegaan, naar aanleiding van dit nieuws. ,,Als de deal daadwerkelijk doorgang vindt bij de RvC, Stichting NOAD, de Gemeente Breda en de KNVB is daarmee voor B-Side Rats de ziel verkocht en komt er een einde aan NAC. Dit kan de allerzwartste dag uit de geschiedenis worden van NAC: het einde van de volksclub NAC. Wij roepen iedereen op er alles aan te doen dit tegen te houden”, schrijft het op de eigen website.

Ook positieve reacties

Het merendeel van de fans is verontwaardigd of boos, al zijn er ook nog enigszins positieve reacties te lezen over de mogelijke overname. Daaruit valt te lezen dat sommige supporters ook vooral geen betere alternatieven zien dat de CFG. Een tijd lang leek Bredanaar Karel Vrolijk de beoogde nieuwe eigenaar, maar woensdag werd duidelijk dat Vrolijk door Wim van Aalst helemaal uit het verkoopproces is gehaald.

Ook is een fan opgelucht dat het ellenlange verkoopproces dan eindelijk afgerond kan gaan worden. ‘Gelukkig worden we verlost van het lokale aanrommelen. Ik ga ervan uit dat de unieke NAC-identiteit behouden blijft. Daar zijn we als supporters zelf ook bij. De weg naar boven kan worden ingezet', schrijft een supporter op fansite De Rat.

