NAC strikt schoolbestuurder als toezichthouder

De Gegenpres­sing Podcast | Leven in het verleden, NAC=Breda laat van zich horen en financiële zorgen om niks

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Joost Blaauwhof en Dennis Kas het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering gaat het over de thuiswedstrijd tegen Telstar (1-1).

8 november