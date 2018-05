NAC strijdt in barstensvol Rat Verlegh Stadion om de erfenis van FC Twente

Met een gemiddelde van 18.404 bezoekers in het Rat Verlegh Stadion (19.000 plaatsen), een verbetering van de 18.354 uit de jaargang 2010/2011, is NAC de zevende club van Nederland. Kort achter Heerenveen (18.892) en FC Groningen (18.613), net voor FC Utrecht (17.814) en zelfs ruimschoots voor de Europese teams Vitesse (16.112) en AZ (14.791).

Door het wegvallen van het gedegradeerde FC Twente (25.059) komt de vierde plaats achter de traditionele top drie (Ajax, Feyenoord en PSV; in die volgorde) in het nieuwe jaar vrij. In tegenstelling tot de concurrenten heeft NAC weinig groeimarge omdat het onderkomen vaker wel dan niet uitverkocht is. Met een bezettingsgraad van 97 procent heeft NAC het best gevulde stadion van Nederland.