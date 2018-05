NAC stijgt op ranglijst als het op kijkcijfers aankomt

Presentatie Nieuwe NAC-trai­ner Van der Gaag wil 'heel veel': 'Dat wil de club zelf ook'

14:18 Hij begon de persconferentie woensdagmiddag met de zin dat 'hij blij en trots is dat hij hier vandaag mag zitten.' Mitchell van der Gaag voerde gesprekken met Heerenveen, schermde met interesse uit Australië, maar koos voor NAC. ,,Het buitenland is een droom die ik heb. Maar toen NAC kwam, was dat absoluut een optie. Zeker toen het concreet werd."