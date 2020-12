NAC-sterkhouder El Allouchi over toekomst: ‘Op dit moment liggen onderhandelingen stil’

In De Gegenpressing Podcast liet algemeen directeur Mattijs Manders weten dat de gesprekken gaande zijn. ,,Ik heb het ook meegekregen, ik kreeg het stukje doorgestuurd”, reageert El Allouchi. ,,We hebben gesproken in september, ik heb een aanbod gekregen, wij hebben toen een tegenbod gedaan en daar is het gestrand. Op dit moment ligt het stil. We zitten nog niet in een vergevorderd stadium, maar ik laat het op me afkomen", legt hij uit.

,,Laat ik vooropstellen dat ik me dit jaar, met de nieuwe trainers, echt gewaardeerd voel. Dat is wel eens anders geweest. Ze benaderen mij heel respectvol, dat waardeer ik absoluut”, antwoordt El Allouchi als hem gevraagd wordt wat hij zelf wil. ,,Ik sta open voor alles. Ik ben 26, het liefst wil ik de eredivisie in en als dat met NAC kan zou dat ideaal zijn. Als dat niet zo is: ik heb een aflopend contract en we zijn er nog niet uitgekomen. Als er een prachtige club komt, ga je er over nadenken, we gaan het zien. Na het tegenvoorstel is het gestrand.”

Deze eerste seizoenshelft was een rollercoaster. ,,Als ik het in één woord moet omschrijven: turbulent. We begonnen heel goed, daarna kwam corona, daarna werd het dramatisch en nu iets beter. We hebben het stabiel afgesloten, gelukkig. De afstand tot de promotieplekken is groot, maar dat houdt ons scherp. We mogen niks meer laten liggen en dat brengt drukt met zich mee. Daar moeten we mee dealen”, aldus de middenvelder die onlangs vader is geworden.

Mounir El Allouchi na zijn doelpunt