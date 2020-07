NAC start oefencampagne met eenvoudige zege op vierdeklasser BSC, hattrick Van Hooijdonk

Een hattrick voor Sydney van Hooijdonk, de officieuze rentree van Anouar Kali, het debuut van de jeugdspelers Mathijs Bel en Pjotr Kestens, goals voor Finn Stokkers en Joshua Bohui en de afwezigheid van Nick Olij waren de meest opvallende zaken bij het eerste oefenpotje van NAC deze voorbereiding. In Zundert won de ploeg van Maurice Steijn met 11-1 van vierdeklasser BSC uit Roosendaal.

Proefspeler Torino Hunte en de contractloze Pele van Anholt, zijn aflopende verbintenis is tot op heden niet verlengd, wel traint en speelt hij mee met NAC, beleefden een vrij onopvallend optreden. Rechtspoot Hunte maakte een fletse indruk op links, terwijl Van Anholt dienstbaar als altijd zijn werk deed.

NAC trad aan zonder doelman Olij en verdediger Nacho Monsalve, terwijl Olij lichte klachten had en Monsalve in Spanje is omdat hij voor het eerst vader wordt. Dat weerhield de Bredanaars er niet van de oefencampagne af te trappen met een 11-1-zege op de Roosendaalse amateurs van BSC, die precies twee trainingen in de benen hadden.

Klein half jaar zonder wedstrijden

Na een klein half jaar zonder wedstrijden, op 8 maart speelde NAC voor het laatst, had Van Hooijdonk iets meer dan een minuut nodig om het net laten bollen. Bij de 2-0 omspeelde hij prima de keeper en bij nummer drie pakte de spits slim de rebound. Als kers op de taart stelde Van Hooijdonk good old Mounir El Allouchi in staat de 5-0 aan te tekenen.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk had het op zijn heupen tegen BSC. © BSR Agency

In de tweede helft had Finn Stokkers krap vijf minuten nodig om zijn doelpunt mee te pikken om een oogwenk later een niet te missen kans twee meter naast te schieten. Nadat Joshua Bohui vervolgens een teken van leven gaf met een treffer behaalde BSC een klein succesje door als vierdeklasser te scoren tegen de Bredase eerstedivisionist. Spits Matteo Castro reageerde attent bij een misverstand tussen doelman Chiel Kramer en voorstopper Colin Rösler.

Veel goals in slotfase

In de slotfase scoorden Robin Schouten met een harde knal in het dak van het doel en mocht Stokkers een tweede goal noteren na medewerking van de Roosendaalse sluitpost. En ook Bohui deed een duit in het zakje met een fraaie treffer, voordat Marwin Reuvers de eindstand op 11-1 bracht.

Dinsdag (18.30 uur) vervolgt NAC de oefentoernee als Sparta Nijkerk naar het trainingscomplex in Zundert komt.

NAC - BSC 11-1 (5-0) - 2. Van Hooijdonk 1-0, 15. Van Hooijdonk 2-0, 21. Dogan 3-0, 34. Van Hooijdonk 4-0, 37. El Allouchi 5-0, 50. Stokkers 6-0, 53. Bohui 7-0, 54. Castro 7-1, 83. Schouten 8-1, 86. Stokkers 9-1, 88. Bohui 10-1, 89. Reuvers 11-1.

Opstelling eerste helft: Verbruggen; Van Anholt, Van Hecke, Riera, Noblejas; Azzagari, Haye, El Allouchi; Dogan, Van Hooijdonk en Hunte.

Tweede helft: Kramer; Schouten, Rösler, Siereveld, Mashart; Neelen (70. Reuvers), Bel, Kali; Vanacker (70. Kestens), Stokkers en Bohui.