NAC start oefencampagne 24 juli tegen BSC

De supporters kunnen vrijdag 24 juli alvast met rood omcirkelen in hun agenda. Die dag opent NAC officieel de oefencampagne voor het seizoen 2020-2021. Tegenstander is dan BSC, de Roosendaalse amateurclub die afgelopen jaar in de vierde klasse uitkwam. Decor van de wedstrijd is het trainingscomplex van NAC in Zundert. In navolging van de eerste training afgelopen maandag is de Bredase club voornemens om 200 supporters toegang te verlenen tot Bredanello om de eerste wedstrijd van NAC in vier maanden met eigen ogen te kunnen aanschouwen.