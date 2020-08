NAC-stage Hunte en DJ Buffonge nog niet ten einde

Dat de spelers van NAC de eerste twee dagen van deze week vrij hebben, was volgens de club al gepland en heeft niets te maken met de aanvankelijke coronabesmettingen in de selectie. Morgen hervat Maurice Steijn de groepstraining, inclusief de twee spelers die zaterdag positief getest werden op Covid-19.

Bij de uitgebreidere hertest is namelijk gebleken dat de twee spelers die zaterdag positief testten op het coronavirus gisteren een negatieve uitslag hebben gekregen. Daarmee is uitgesloten dat ze corona onder de leden hebben. Omdat NAC zich beroept op de privacywet geeft het de namen van de spelers niet vrij en zal de club via de officiële kanalen nooit een coronageval met naam en toenaam bevestigen.

ADO Den Haag

NAC geeft aan dat het na de hertest minder waarschijnlijk lijkt dat er besmettingen zijn binnen de club. In aanloop naar de oefenwedstrijd met ADO Den Haag wordt er opnieuw getest. Overigens is testen gedurende de oefencampagne niet verplicht en zijn de kosten van een coronatest voor rekening van de voetbalclubs. Tijdens de competitie is testen voorafgaand aan iedere wedstrijd wél verplicht, worden de kosten vergoed en wordt een wedstrijd niet afgelast, zoals zondag wel gebeurde met FC Dordrecht - NAC, als een handjevol spelers besmet is met corona. Het kan dan bijvoorbeeld voorkomen dat NAC voor een duel twee tot drie basisspelers mist als blijkt dat ze positief getest zijn.

Morgen begint NAC aan het laatste deel van de voorbereiding. Met onder meer de proefspelers Torino Hunte en DJ Buffonge die tegen ADO Den Haag naar alle waarschijnlijkheid een (nieuwe) kans krijgen om de eerstedivisionist te overtuigen van hun meerwaarde. RKC (18 augustus) en Sparta (22 augustus) zijn na ADO de laatste twee oefenduels van deze zomer.

Geluid

Hoewel de technische staf stiekem hoopt dat het woensdag over nieuwe spelers kan beschikken, is het niet de verwachting dat Steijn dinsdag of woensdag een inkomende transfer kan noteren. Dat is althans het geluid dat binnen de club te horen is.

Verdediger Moreno Rutten is een kleine drie weken voor de competitiestart de enige versterking bij NAC. Daar staat tegenover het vertrek van topscorer en aanvoerder Arno Verschueren en de alsmaar toenemende belangstelling voor Jan Paul van Hecke van wie de kans groter is dat hij vertrekt dan dat hij blijft in Breda.