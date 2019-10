NAC staat voor weerzien met succescoach Brandts: ‘Ik werd derde, maar Mommers wilde bourgondisch voetbal’

,,We waren helemaal naar de klote. Uitgewrongen.” Het zit hem nog altijd niet heel lekker. Onder de vleugels oud-international Ernie Brandts eindigde NAC in 2008 derde (!) in de eredivisie, maar bleef het door dramatisch verlopen play-offs achter met een schamel Intertoto-toegangsbewijsje. ,,Onze eindnotering gaf normaal recht op een ticket voor de UEFA Cup. Maar toen even niet. Van tevoren wisten we dat we in de play-offs kansloos waren. We kwamen niet meer vooruit. Als een citroen uitgeperst.”