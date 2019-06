NAC staat voor een aantal grote uitdagingen, een interview met technisch directeur Van den Abbeele.

Onduide­lijk of NAC het stadion nog gaat kopen: deadline nadert

28 mei BREDA - Het is volstrekt onduidelijk of NAC de koopoptie gaat lichten om het Rat Verlegh Stadion te kopen van de gemeente Breda. De club heeft nog slechts twee dagen om gebruik te maken van het exclusieve recht om (een deel van) het complex over te nemen. Zowel gemeente als NAC wil niet in gaan op de vraag of dat gaat gebeuren.