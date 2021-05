NAC-sponsoren verhogen promotiebonus van 65.000 naar 100.000 euro

video Trotse NAC-trai­ner Steijn: ‘Dit is een heel mooie groep bij elkaar’

12:17 Trots was het woord dat Maurice Steijn meerdere keren in de mond nam na de thriller in de halve finale van de play-offs tegen FC Emmen (1-1, 3-4 na strafschoppen). ,,Trots op hoe mijn ploeg gevochten heeft. Op hoe we dit met z'n allen hebben bereikt.”