NAC-spitsen dwingen trainer tot nadenken: ‘ Weet dat Sydney het gevoel heeft dat ik zijn job iets makkelijker maak’

Hoe donker de duisternis ook is, een lichtpunt is altijd te vinden. Op zaterdagmiddag in stadion De Vliert is de samenwerking tussen Sydney van Hooijdonk en Mario Bilate die ene doorschijnende zonnestraal. ,,Ik kom erin en ik hoor de verdedigers zeggen: ‘Let op Bilate, let op Bilate...’ Als je dan niet op Van Hooijdonk let…” Bilate trekt zijn wenkbrauwen op. ,,Het is wat Sydney zegt: We denken dat er chemie is. Als we daar gericht op trainen, kan het zich verder ontwikkelen. Want zoveel minuten hebben we samen niet gemaakt.”