NAC-spits Van Hooijdonk spreekt schande van remise: ‘Er zit te weinig vuur in ons spel, we ondergaan het’

,,We verliezen twee keer punten tegen de nummer twintig in de competitie. Dat durf ik wel een schande te noemen”, oordeelt de spits. In het begin van het seizoen won NAC zes keer op rij tegen ploegen uit het rechterrijtje, nu gaat het telkens mis. ,,Toen zei iedereen: ze winnen wel, maar het is tegen de kleintjes. Nu winnen we er niet eens van. Als ik zou kunnen zeggen hoe dat komt, zou ik me morgen opgeven als trainer. Ik weet het niet”, zoekt hij naar woorden.

,,Er gebeurt te weinig op het veld, we laten het gebeuren, we ondergaan het. Er zit te weinig vuur in ons spel. Het veldspel is niet goed, maar ik mis ook gewoon het vuur”, was Van Hooijdonk van mening.

Hoe nu verder, luidt de vraag. ,,Vastigheden, dat moeten we hebben. We moeten een manier zien te vinden die voor ons werkt. Dat moeten we met z'n allen doen, met z'n allen voor gaan zitten. Supporters zullen denken ‘wat hebben we daar aan?’ , maar er is geen andere optie. De bovenste twee plekken hoeven we niet eens meer naar te kijken, de komende maanden moeten we zorgen dat we weer leuk gaan voetballen, goed gaan voetballen en punten pakken.”

Bilate

Tot slot had hij complimenten voor de rol van Mario Bilate, die na een uur spelen inviel en de assist leverde. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik het fijn vind om met iemand te spelen om mij heen, dicht bij mij. Tegen Telstar stonden we te ver uit elkaar en dan komt er geen chemie. Nu was dat wel. Er gebeurde iets wat er zestig minuten lang niet was gebeurd. Alle complimenten voor zijn assist. Een heel goede assist. Zonder hem kan ik die goal nooit maken en staan we hier misschien wel met nul punten.”

