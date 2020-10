NAC-spits Van Hooijdonk: ‘Ik miste bij ons allemaal het geloof en de passie’

,,Het was gewoon niet goed. Het was gewoon niet goed”, herhaalde de spits. ,,Ik had wel het gevoel dat we er overheen zouden gaan als we die goal zouden maken. Maar die 1-1 valt niet, het was gewoon heel matig.”

Naar excuses wilde hij niet zoeken. Ook al was zijn ploeg verre van fit en heeft corona erin gehakt bij de Bredanaars. ,,Iedereen heeft zijn gebreken en is nog niet honderd procent, maar dat is geen excuus. De tegenstander was ook niet honderd procent. Ikzelf had alleen de partij, elf tegen elf, meegetraind, maar het voelde redelijk en ik wilde starten. Natuurlijk merk je dat je wat eerder vermoeid bent, maar dat is dan maar zo. Dat is geen excuus voor deze avond.”