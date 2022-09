NAC-spits Van der Sande is sinds een week Bredanaar: ‘Als je in de stad woont, maak je alles intenser mee’

Dolgraag wilde de Bosschenaar naar Breda verhuizen. ,,In eerste instantie vanwege de afstand. Het was toch goed een uur rijden. Fysiek is het niet goed voor je om dat iedere dag te doen. Dat vergt te veel. Ten tweede is het leuk om in de stad te wonen waar je voetbalt. Je maakt alles wat intenser mee. Dat is iets moois.”