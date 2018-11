NAC-spits Te Vrede na afgang in Emmen: ‘Er stonden geen mannen die wilden bikkelen’

NAC zonder Ilic en zonder Kali naar Emmen

9 november Hij miste nog geen minuut dit seizoen, schoffelde en buffelde week in week uit over het veld, maar ontbreekt zaterdag (18.30 uur) in de degradatiekraker tegen FC Emmen. Anouar Kali kampt met overbelasting en blijft achter in Breda. Ook Luka Ilic is niet tijdig hersteld van zijn blessure.