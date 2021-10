NAC-spits Kosiah speelt derde interland voor Liberia, Adiléhou ziet Benin op WK-koers blijven

Ayouba Kosiah heeft donderdag zijn derde interland voor Liberia gespeeld. De spits van NAC kwam na een uur binnen de lijnen in het WK-kwalificatieduel met Kaapverdië, dat door een late tegentreffer verloren ging. Verdediger Moïse Adiléhou kwam niet in actie voor Benin, maar zag zijn land wel op WK-koers blijven.

De spits die aanvankelijk voor het beloftenteam naar Breda was gehaald, maar inmiddels al acht van de negen competitiewedstrijden in actie kwam, maakte in september zijn debuut voor het West-Afrikaanse land in de WK-kwalificatiecyclus. Hij was basisspeler tegen Nigeria (2-0-nederlaag) en Centraal-Afrika (1-0). Donderdagmiddag kwam daar een derde interland bij.

Deze keer begon de 20-jarige spits, die in Breda nog geen profcontract heeft, op de bank. Tegen Kaapverdië kwam hij na 61 minuten binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat de wedstrijd verloren ging: 1-2. Liberia neemt in de tweede ronde van het Afrikaanse kwalificatietoernooi de derde plek in in een poule van vier. Alleen de nummer één gaat door naar de finaleronde. Zondag speelt Liberia opnieuw tegen Kaapverdië, wedstrijd vier van de zes.

Adiléhou

Tienvoudig international Adiléhou kon donderdag geen elfde streepje op zijn cv toevoegen, maar zag zijn land wel winnen. In de eerdere twee kwalificatiewedstrijden van Benin (tegen Madagaskar en Congo) kwam hij nog als invaller binnen de lijnen. Maar tegen Tanzania (0-1 zege) bleef hij aan de kant. Zondag volgt ook voor Benin een tweede wedstrijd tegen Tanzania. In de poule staat Benin bovenaan.

Antonia

Eerder in de week kwam ook Jarchinio Antonia in actie. De rappe buitenspeler speelde zijn 26ste interland voor Curaçao en ging hard onderuit tegen Bahrein: 4-0. In het oefenduel viel hij na 62 minuten in. Colin Rösler is opgeroepen voor Noorwegen onder 21 en speelt met zijn land een tweetal kwalificatieduels. NAC-jeugdspeler Omar Mekkaoui (16) zat in de voorselectie van Oranje onder 17, maar viel in tegenstelling tot de vorige interlandperiode nu af. Daarom kon hij afgelopen zaterdag spelen bij NAC onder 21.

Programma NAC-internationals 8 oktober:

18.00 Kroatië O21 - Noorwegen O21 (Rösler), EK-kwalificatie 9 oktober:

18.00 Curaçao - Nieuw-Zeeland (Antonia), vriendschappelijk 10 oktober:

15.00 Benin - Tanzania (Adiléhou), WK-kwalificatie

18.00 Kaapverdië - Liberia (Kosiah), WK-kwalificatie 12 oktober:

18.00 Noorwegen O21 - Estland O21 (Rösler), EK-kwalificatie