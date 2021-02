NAC-spits Bilate verklaart kledingkeuze: ‘Korte mouwen en handschoenen is hetzelfde als een regenjas met een korte broek’

Korte mouwen en geen handschoenen in de eerste helft, lange mouwen met handschoenen in de tweede helft. ,,Na een half uur had ik al spijt. Ik kon mijn handen niet meer bewegen”, zegt Mario Bilate twintig minuten na de 2-1-zege van NAC.