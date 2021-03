NAC-spits Bilate heeft het liever over de zegereeks dan over zijn goals: ‘Niet op een roze wolk gaan zitten’

Video NAC-back Rutten lacht om zijn knullige schwalbe en kijkt uit naar hereniging met Seuntjens

9 maart Met een gele kaart op zak en wat last van zijn voet werd Moreno Rutten maandagavond bij een 0-2-voorsprong tegen Jong AZ in de rust gewisseld. Toen hij uit de kleedkamer was, stond het plots 2-2. De rechtsback is blij dat het alsnog 2-3 werd én kijkt uit naar een aanstaande hereniging met Ralf Seuntjens.