NAC-spits Bilate: ‘De mensen thuis hebben kunnen genieten van het spel én de goals’

videoMet twee doelpunten had Mario Bilate een groot aandeel in de ruime zege van NAC op Almere City maandagavond. Bij afwezigheid van Sydney van Hooijdonk gaf hij zijn visitekaartje af. ,,Ik heb mijn niveau gehaald, daar ben ik zeer tevreden over.”

Vooral zijn tweede treffer was wonderschoon (volley uit een vrije trap). ,,De mooiste goal was vandaag van Mounir El Allouchi, honderd procent. Ik weet niet waarom hij zo nederig doet, maar er is geen discussie mogelijk. Ik maak twee goede goals, maar hij schiet 'm strak in de haak.”

Quote Hij is een jongen met enorm veel diepgang en snelheid. Een plaag voor backs, hij blijft gaan. Hij heeft de longen van een paard Bilate over aanwinst Maatsen

Bilate was tevreden over zijn eigen inbreng en de teamprestatie. ,,Ik denk dat de mensen thuis hebben kunnen genieten van het spel en de goals. Dit was een wedstrijd die we nodig hadden. Als je met deze overtuigende cijfers weet te winnen, geeft dat een goed gevoel.”

De spits is eveneens te spreken over de komst van Darren Maatsen die hij kent uit hun gezamenlijke tijd bij RKC. ,,Ik ben blij om weer met mijn maatje herenigd te worden, ik kijk er naar uit. Darren is een jongen met enorm veel diepgang en snelheid. Een plaag voor backs, hij blijft gaan. Hij heeft de longen van een paard. En hij is niet vies van het vuile werk, het meeverdedigen, keihard werken, vechten voor elke meter. Daar kunnen de supporters van NAC van gaan genieten.”

Volledig scherm De 3-0 van Bilate © Pro Shots / Marcel van Dorst