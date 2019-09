NAC speurt met Kali-geld verder naar nieuwe middenvelder

Uitgewinkeld is NAC niet, maar een must is een extra speler geenszins. Pas als er zich een contractloze speler aandient die direct te gebruiken is, wil de club de centjes van Anouar Kali spenderen aan een middenvelder.

Met de huursom van Excelsior Virton en het vrijgekomen salaris van Anouar Kali, de Belgische eerstedivisionist neemt een groot deel van het loon over, heeft NAC net genoeg centen om een occasion op de kop te tikken. In theorie kan de club na het sluiten van de transfermarkt een clubloze speler vastleggen, dus loert de leiding op een koopje.

Met in het achterhoofd dat NAC deze zomer gesprekken voerde met de middenvelders Brandon Baiye (van Club Brugge naar Clermont) en Clint Leemans (door PEC Zwolle verhuurd aan RKC Waalwijk) en de zaakwaarnemer van Erik Bakker (De Graafschap transfervrij ingeruild voor het Finse FC Honka) die speler bij trainer Ruud Brood heeft aangeboden, is de interesse in een extra middenvelder niet zomaar verdwenen.

De naam van Tino-Sven Susic is in Breda eveneens gepasseerd. De linkspoot liet maandag, op Deadline Day, zijn contract bij VVV ontbinden. In afwachting van een nieuwe club, traint de 27-jarige Bosnisch-Belgische middenvelder voorlopig bij Anderlecht mee.

Volledig scherm Tino-Sven Susic traint voorlopig bij Anderlecht mee. © BSR Agency

Buitenkansje

De meevaller met Kali biedt NAC de ruimte om te azen op een buitenkansje. De club zoekt een middenvelder met een meerwaarde, die direct inzetbaar is en niet te veel kost. Het aantrekken van zo’n speler is geen must, maar men houdt de ogen en oren open indien een clubloze speler op de radar verschijnt die het niveau naar een hoger plan tilt. Overigens waren Jurich Carolina en Marwin Reuvers maandag op de slotdag van de transfermarkt dicht bij een vertrek, maar zagen de onderhandelingen toch spaak lopen.

In het Rat Verlegh Stadion wordt gesproken over een onverwacht goede deal aangaande de verhuur van Kali aan Virton. Het Belgische kleinduimpje uit een stad van 11.000 inwoners is sinds 2018 in handen van een van de rijkste Luxemburgers; Flavio Becca. De voormalig eigenaar van de wielerploeg Leopold Trek heeft ook F91 Dudelange en Kaiserslautern in zijn bezit.

F91 Dudelange bereikte onlangs voor de tweede keer op rij de groepsfase van de Europa League, een ongehoorde prestatie voor een club uit Luxemburg.

