NAC-spelers spreken supporters toe: ‘Houd 1,5 meter afstand en blijf alsjeblieft thuis’

Video,,In deze situatie kennen we alleen maar verliezers. Om dat verlies te beperken, is het belangrijk die 1,5 meter afstand echt van elkaar te bewaren.” In een dinsdag door NAC uitgebrachte videoboodschap vraagt verdediger Pele van Anholt de kijkers de dwingende adviezen van de overheid op te volgen om de coronacrisis te bezweren.

Van Anholt: ,,De belangrijkste maatregel die onlangs genomen is, is om zoveel mogelijk binnen te blijven en niet onnodig buiten te hangen om nog meer besmettingen te gaan. Dus laten we dat alsjeblieft met z'n allen doen.”

De in Spanje verblijvende Roger Riera roept andermaal de mensen op thuis te blijven. ,,Als we dat allemaal doen, gaat we deze strijd winnen van het virus. Stay home, stay safe en dan zien we elkaar snel weer.”