NAC-spelers gaan supporters enorm missen: ‘Voetballen in een leeg stadion is als een café zonder bier’

NAC wil geen lege tribunes en wedstrij­den tijdens lockdown verplaat­sen

In een vrijdagavond uitgebracht statement laat NAC weten teleurgesteld te zijn in het kabinetsbesluit om de komende drie weken zonder publiek te moeten spelen. Om die reden wil de club de wedstrijden verplaatsen en op een later moment dit seizoen inhalen.

13 november