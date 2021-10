NAC-speler Maria beleeft zware tijden: ‘De pijn is niet te beschrijven’

Drie maanden was Michaël Maria van de radar. Maandag in Volendam maakte hij zijn comeback met een invalbeurt van tien minuten. De linksback van NAC is weer voetballer.

Een eenzame opsluiting in de Verenigde Staten begin juli wordt op de laatste dag van die maand gevolgd door een mysterieuze en kwaadaardige blessure. Toch is Michaël Maria opvallend vrolijk. Pijnvrij is is de NAC-verdediger en Curaçao-international nog zeker niet. Een verhaal in twee delen.

Hotelkamer

,,Met het nationale team van Curaçao waren we in Los Angeles. Daarna vlogen we naar de plek (Frisco, Texas) waar we de wedstrijden voor de Gold Cup zouden spelen. Een aantal spelers van het team raakte besmet met het coronavirus. Snel werden het er meer en meer. Bijna het hele elftal. Zelf had ik niks. Waarschijnlijk omdat ik het eerder heb gehad. Dat was in april. Waar ik het destijds heb opgelopen, weet ik niet.

Toen de eerste speler van Curaçao besmet was, kregen we te horen dat iedereen op zijn hotelkamer moest blijven. De twee daaropvolgende dagen bleven we testen en zag je de besmettingen toenemen. In het begin lagen we met z’n tweeën op de kamer. Later allemaal alleen. Twee weken duurde het. Het was echt lang, te lang. De kamer mochten we niet uit. Gelukkig kan ik goed op mezelf zijn. Films kijken, muziek luisteren, bellen met familie, de Bijbel lezen. Ik heb weinig nodig om het naar mijn zin te hebben.

Dat Curaçao vlak voor de start van de Gold Cup uit het toernooi werd gehaald, voelde onmachtig. Je wilt laten horen dat we dit of dat nog kunnen doen, maar je kan niks. Het is klaar. Alsof iets van je wordt weggenomen, terwijl je er niets aan kan doen.

Quote Zelfs een gedetineer­de krijgt dagelijks een uurtje om te luchten Michaël Maria

Als niet positief geteste persoon moest ik vervolgens alsnog in quarantaine, omdat ik in contact was geweest met mensen die wel besmet waren. Het hotel was prima, maar we konden helemaal niks. Zelfs een gedetineerde krijgt dagelijks een uurtje om te luchten. Zelfs dat mocht niet. Pas als een gedetineerde niet van zijn kamer mag, heb je een gekke straf. Zo voelde het een beetje. Het eten en het beddengoed werden gebracht en voor de deur gelegd. Vervolgens moest ik alles zelf doen. Ik wens niemand toe om hetzelfde te moeten meemaken. Te gek voor woorden eigenlijk wat er is gebeurd.”

Constant pijn

,,Terug in Nederland ging ik met NAC op trainingskamp en speelde een helft in het oefenduel met Lommel (30 juli). Na die wedstrijd kreeg ik last van mijn achillespezen; links en rechts. Ontstoken. Daar doe je niet zoveel aan. Er was geen aanwijsbare oorzaak voor. Gaandeweg kwam er vocht om de vlies heen. Dat kan je niet weghalen. Het heeft tijd nodig. Weer die onmacht. Normaal lopen deed al pijn. Ik ben gelovig. Schijnbaar moet het zo zijn. Soms denk ik dat hij (God) daar een bedoeling mee heeft. Deze zomer zou ik geen rust hebben gehad. Misschien was de boodschap: ‘Even rustig aan doen.’ Zodat ik midden in het seizoen niet in een dal zou komen.

Quote Soms had ik een dag dat ik dacht: Weet je wat, ik ga gewoon trainen met al die pijn. Michaël Maria

Toch denk ik nog steeds: Hoe heeft het kunnen gebeuren? Maar soms had ik een dag dat ik dacht: Weet je wat, ik ga gewoon trainen met al die pijn. Maakt niet uit, dan scheurt de hele achillespees maar af. De medische staf waakt daarvoor. Elke dag was ik op het trainingscomplex. Binnen fietsen, masseren. Dat was het. Er waren dagen bij dat ik niet naar buiten mocht. De gevoeligheid van de achillespees is het probleem.

Nee, het is niet te vergelijken met een muggenbult die je steeds wilt openkrabben. Je wil er echt niet aan zitten. De achillespees is een zwakke plek. De pijn is niet te beschrijven. Knijp in je achilles, voel de pijn en dat constant. Wanneer ik stilzit, wanneer ik lig. Ik voel het altijd. Het was vooral vermoeiend. Twee weken geleden merkte ik dat het minder werd. De dokter zegt dat het nog lang kan duren voordat de pijn helemaal weg is. Het zit ook een beetje in mijn hoofd, denk ik.”

Volledig scherm Maria. © Pro Shots / Marcel van Dorst