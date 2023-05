NAC spaart MVV met nipte zege op ontroerende avond

NAC reist met goede papieren af naar Maastricht voor de return van de eerste ronde van de play-offs. Thuis was de Bredase ploeg veel sterker dan MVV, maar bleef het bij 1-0. De avond stond in het teken van de overleden clubman Hans van den Dungen.

Op menselijk vlak was het een gitzwarte week voor NAC. Zaterdag overleed clubicoon Hans van den Dungen onverwachts op 61-jarige leeftijd. De oud-speler met 361 wedstrijden op de teller was nog altijd werkzaam voor de club, zijn overlijden kwam keihard aan.

Op sportief vlak moest de blik vooruit, richting de start van de play-offs. Maar op een warme manier werd rondom de wedstrijd uitgebreid stilgestaan bij het verlies van ‘Dunga’. In het hoofdgebouw was een gedenkhoek ingericht en supporters zorgden voor fraaie spandoeken als eerbetoon. De minuut stilte was indrukwekkend.

Daarna schoot NAC uit de startblokken. Het stadion was niet uitverkocht, maar kolkte als nooit tevoren. De Bredase ploeg zocht tegen MVV meteen de aanval. Dat leidde tot kansen voor Ody Velanas, de vervanger van de geblesseerde Elías Már Ómarsson, en Javier Vet, die de voorkeur kreeg boven Casper Staring.

Penalty

Goed was het niet altijd, maar bevlogen wel. NAC domineerde en werd vooral gevaarlijk over de flanken. Met name Boyd Lucassen had de smaak te pakken. MVV kreeg geen enkele kans. De 1-0 na veertig minuten was dan ook verdiend. Velanas verzilverde een penalty die hij zelf verdiend had.

Na rust ging NAC op jacht naar de tweede treffer en die leek er na een uur spelen ook te komen. Jort van der Sande kopte raak op aangeven van Charles-Jesaja Herrmann (die na 50 minuten de geblesseerde Velanas verving), maar in aanloop naar de goal was er buitenspel geconstateerd. De vlag ging omhoog en de VAR keek mee: geen goal.

Volledig scherm Het spel ligt stil voor een applaus voor Hans van den Dungen. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Minuut applaus

Daarna volgde een prachtig moment. In de 61ste minuut werd nogmaals stilgestaan bij het overlijden van Van den Dungen. Het hele stadion applaudisseerde, scheidsrechter Alex Bos legde het spel stil en klapte mee.

Heel even was het schrikken toen MVV op 1-1 kwam, volledig uit het niets, maar ook bij die treffer ging de vlag omhoog. Buiten dat ene momentje bleef NAC eenvoudig overeind en waren er kansen op een tweede treffer. Maar Ezechiel Banzuzi schoot twee keer matig in. Daardoor bleef het bij 1-0, waarmee NAC eigenlijk te lief was voor MVV. Zaterdag is de return in Maastricht. De winnaar gaat naar de halve finale tegen FC Emmen.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Martina, Mac Nulty, Di Michele Sanchez (90. Bakker); Garbett, Vet, Agougil (77. Omgba), Banzuzi; Van der Sande, Velanas (50. Herrmann).

