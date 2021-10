NAC smult van grote meneren Haye en Olij

Als de strijd om de volgende bekerronde op het punt staat te worden verloren, verschijnt Thom Haye op het slagveld. Hij hergroepeert in de geest van een keizerlijke veldmaarschalk zijn kapot gestreden manschappen, loopt voor de troepen uit en slaat met een antitankgranaat een gat in de Venlose verdedigingslinie: 1-1. Verlengen maar.

Een speciaal dankwoord is dan al uitgegaan naar Nick Olij, nog zo'n NAC-mastodont. De ijzersterk keepende aanvoerder blijft een kwartier voor tijd vol overtuiging op zijn voeten staan. Zijn lichaam houdt hij, half door zijn knieën gezakt, zo groot mogelijk. Met een uitgestoken hand pareert hij een halfhoog balletje van Joeri Schroijen. Een oorverdovend kabaal barst los van de sfeervolle tribunes die met ruim 11.000 uitgelaten NAC-supporters zijn gevuld.

Koningspaard

Het startschot van het heerlijke cupavondje lost Yassine Azzagari met een verrukkelijke trap van grote afstand. Hij fabriceert zijn huzarenstukje vlak voor twee spandoeken met daarop dertien namen van Poolse bevrijders die de afgelopen twee jaar zijn overleden. ‘Leve de bevrijders’, als eerbetoon aan dappere mannen die met gevaar voor eigen leven Breda ontzetten van de Duitsers in de WO II.

Het homemade middenveld met Azzagari (20), Boris van Schuppen (19) en Sabir Agougil (19) draaft als een koningspaard elegant, ongeremd en vol energie in de open natuur. Met de niet geheel fitte Haye neemt Edwin de Graaf tegen VVV geen risico. Aanvankelijk dan. Het verdeelstation start wel op de bank. Daardoor maakt Agougil, na twee korte invalbeurten in de competitie, voor het eerst zijn opwachting in de basiself. In de punt naar achter als schakelstation tussen verdediging en aanval. Een bal afpakken, kan hij ook bewijst hij in de tweede helft.

Volledig scherm Nick Olij houdt NAC op de been. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Karrenvracht

In een hevig Bredaas grondoffensief valt een spervuur van aanvallen over het Venlose doelgebied na de inleidende beschietingen. Van Schuppen (schot), Kaj de Rooij (afgekeurd doelpunt), Ralf Seuntjens (inzet in korte hoek gekeerd) en wederom Azzagari (afzwaaier), Van Schuppen (kappen met links, vuren met rechts) en De Rooij (stiftje) krijgen niet wat ze verdienen. Als donderslag bij heldere hemel ramt Yannick Leliendal met een kanonskogel VVV op voorsprong. Tot verbijstering van de thuisploeg die een karrenvracht aan kansen onbenut laat.

Om de meubelen te redden, wordt een half uur voor tijd het mooiste paard van stal gehaald. Een betoverende witte schimmel moet NAC naar de volgende bekerronde loodsen. Want ondanks de lichte liesklachten en de in het verband gestoken linker middelvinger, anderhalve maand geleden uit de kom geschoten, is Haye nodig om de Limburgse vesting te breken. Koud in het veld, ranselt Delano van Crooij een kopbal van invaller Odysseus Velanas uit zijn doel.

Grote passen

Het inbrengen Ezechiel Banzuzi, een naam die staat als een klok, valt in de categorie bijzonder. Een toekomstige NAC-quizvraag. Banzuzi is een 16-jarige middenvelder. Lang, rank, grote passen en spelend met afgezakte sokken. Het jonge elftal van NAC, waarvan hij het allerjongste exponent is, kweekt goodwill met de bezieling en geestdrift waarmee het onverbeterlijk op de gelijkmaker jaagt.

Minuut negentig breekt aan als Haye het heft in handen neemt en de bal met rechtervoet als een wonderbaarlijk schone creatie in de kruising schiet. Met zijn hand achter zijn rechteroor absorbeert hij de orkaan aan geluid dat hem ten deel valt. Invaller Moïse Adiléhou raakt nadien in de blessuretijd en noodzakelijke verlenging de paal.

Omstreeks kwart voor twaalf is het tijd voor de strafschoppenreeks. Olij pakt links van hem de tweede pingel van VVV. Boris van Schuppen steelt de show met een Panenka, Haye blijft ijzig kalm en Olij doet daarna zijn naam eer aan als penaltykiller door ook de vierde Venlose pingel te stoppen. Een uitgelaten op momenten rouw Rat Verlegh Stadion gaat compleet door het dak. Wat een avond. Onvergetelijk.

Volledig scherm De in de basis debuterende Sabir Agougil houdt VVV'er Tobias Pachonik van zich af. Pjotr Kestens kijkt toe. © Pro Shots / Marcel van Dorst