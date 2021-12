NAC sluit wisselvallige eerste seizoenshelft af met nederlaag tegen ADO Den Haag

NAC heeft 2021 afgesloten met een ruime nederlaag in Den Haag. Thom Haye zorgde in de eerste helft voor de gelijkmaker, maar een alles behalve groots ADO kreeg na rust de goals in de schoot geworpen: 4-1.

Edwin de Graaf wilde voortborduren op de succesvolle tweede helft tegen FC Utrecht (3-2 zege in de beker). De trainer beloonde Odysseus Velanas voor zijn prima invalbeurt met een basisplaats. Hij stond op linksbuiten, Kaj de Rooij was de andere flankspeler en Boris van Schuppen stond opnieuw in de spits.

Waar NAC in Breda vroeg op voorsprong kwam tegen ADO was het nu andersom. Elf minuten had topscorer Thomas Verheydt nodig om te scoren. De spits won het duel van Dion Malone en kopte raak: 1-0. Het was de eerste keer dat ADO over de middenlijn kwam, NAC mocht de bal hebben, maar kon daar geen gevaar mee stichten.

Totdat de grote man van NAC opstond. Eerst schoot Thom Haye, de held uit de bekerstunt, een vrije trap op de vuisten van doelman Luuk Koopmans, twee minuten later was het wel raak. De middenvelder ging een combinatie aan met Ralf Seuntjens en schoot fraai binnen in de verre hoek. Zijn vijfde treffer van het seizoen: 1-1. De verdiende gelijkmaker, gezien het spelbeeld.

Twee tegengoals in een kwartier

NAC had zelfs op voorsprong gekomen als het vizier bij Moreno Rutten (net voor rust) en Velanas (net na rust) op scherp had gestaan. Daarna nam ADO de wedstrijd over. Binnen een kwartier stond het 1-3. Eerst schoot Verheydt een door Moreno Rutten veroorzaakte strafschop binnen, daarna maakte Samy Bourard een doelpunt waar een luchtje van hands aan zat.

Van Schuppen zat toen al in de kleedkamer, hij werd in de rust vervangen door Ezechiel Banzuzi. Na de tegengoals moesten ook de tegenvallende vleugels van NAC vervangen worden: Vieiri Kotzebue en Jarchinio Antonia kwamen de twee aflossen.

Vierde ADO-goal

Het bracht niet veel gevaar teweeg. Verder dan een gevaarlijke voorzet zo nu en dan kwam NAC niet. Een nederlaag viel niet meer te voorkomen. Bourard maakte er vlak voor tijd (in buitenspelpositie) nog 4-1 van na een aanval door het centrum. Vorige week gelijkgespeeld tegen Almere City, midweeks een bekerstunt tegen eredivisionist FC Utrecht en op vrijdag weer verliezen van ADO. Symbolisch voor de eerste seizoenshelft van NAC, dat negende blijft.

Opstelling NAC: Olij; Rutten, Rösler (80. Agougil), Malone, Mashart; Haye, Seuntjens, Cagro; De Rooij (67. Antonia), Van Schuppen (46. Banzuzi), Velanas (67. Kotzebue).

