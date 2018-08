NAC sluit voorbereiding af met zege op EDS-team Manchester City

Een week voor de start van de competitie is de alsmaar uitpuilende ziekenboeg met half fitte, lichte geblesseerde of revaliderende spelers een niet te onderschatten probleem. De lijst is bekend: Pele van Anholt, Olivier Rommens, Lucas Schoofs, Grad Damen, Robbie Haemhouts, Giovanni Korte en sinds kort ook Gianluca Nijholt en de City-huurlingen Paolo Fernandes en Arijanet Muric van wie onbekend is wanneer zij weer inzetbaar zijn.

Te Vrede

Gisteren kwam daar Mitchell te Vrede bij. Trefzeker na drie minuten, uitgevallen na een kwartier spelen. Dat kan er ook nog wel bij voor trainer Mitchell van der Gaag die zijn spits in drie van de vijf ‘serieuze’ oefenduels zag scoren. Te Vrede’s vervanger Jordan van der Gaag, buitenspeler Gervane Kastaneer nam de plek van Te Vrede over, is gezegend met een linkervoet waarmee hij teamgenoten met het grootste gemak vrij voor de keeper zet. Evenals middenvelder Marwin Reuvers aan de bal plezierig om naar te kijken. De 3-2 van Van der Gaag is een wonderschone; vlak na rust verlengt hij in een keer een voorzet half uit de draai en dirigeert de bal naar de verre hoek. Een minuutje later staat Kastaneer op de goede plaats om een voorzet van Mikhail Rosheuvel af te ronden. De 2-0 van Mounir El Allouchi mocht er ook zijn, een bekeken schot in de hoek buiten bereik van de keeper.

Tegen het beloftenteam van Manchester City staat niet een van de vier City-huurlingen van NAC aan de aftrap. Verdediger Erik Palmer-Brown wordt in de rust ingebracht en maakt een uitstekende indruk. Met name aan de bal een stuk rustiger dan Karol Mets die op zijn tellen moet passen. De aanvallend ingestelde City-middenvelders Fernandes en Luka Ilic kijken toe vanaf de tribune. Fernandes is dus niet fit, Ilic kreeg vrijdag pas zijn papieren. En doelman Muric tenslotte viel dinsdag geblesseerd uit in het oefenduel met Konyaspor. Het is onduidelijk hoe lang het herstel gaat duren. De eerste voortekenen zijn in ieder geval niet positief.

Zorgenkindje

Evenmin geldt dat voor de verdediging van NAC dat gerust als hét zorgenkindje bestempeld kan worden. Niet eenmaal hield het de nul deze oefencampagne, ook niet in de ontmoetingen tegen de amateurclubs. In een tijdsbestek van een minuut straft het beloftenteam geklungel in de Bredase defensie af. Tweemaal staat balverlies van een middenvelder aan de basis van het tegendoelpunt. Eerst gaat Reuvers in de fout, daarna lijdt Arno Verschueren simpel balverlies waardoor de laatste lijn op het verkeerde been staat. Mark Birighitti, die de voorkeur krijgt ten opzichte van Karol Niemczycki, heeft twee keer geen weerwoord. Het heeft er alle schijn van dat de overbodige Australiër zondag 12 augustus tegen AZ wel gewoon onder de lat staat bij NAC.

Blijft over dat de Bredanaars na vier nederlagen (Sparta 1-3, Sheffield Wednesday 0-1, Excelsior 1-4, Konyaspor 1-2) de neerwaartse spiraal hebben doorbroken met een doelpuntrijke zege op het onder 21-team van Manchester City.

NAC – Manchester City EDS 4-2 (2-2) – 3. Te Vrede 1-0, 34. El Allouchi 2-0, 35. Gonzalez 2-1, 36. Touaizi 2-2, 47. Van der Gaag 3-2, 49 Kastaneer 4-2, 57. Garre 4-3.