NAC sluit met scorende Ilic wisselvallige oefencampagne af met 3-0 zege op RWDM

Reikhalzend werd uitgekeken naar de dag dat Ivan en Luka Ilic hun intrede zouden doen in het elftal dat haast wanhopig schreeuwt om spelers met een vleugje creativiteit. Vrijdagavond kwamen de Servische broers bij hun officieuze debuut met steekhoudende argumenten dat ze NAC in de eerste divisie naar een hoger plan kunnen tillen.

In het duel met RWDM (3-0-zege), dat veel weg heeft van een potje landerig zomeravondvoetbal, is de drive die de twee aan de dag leggen prijzenswaardig. Vanaf rechts glijdt Luka Ilic met de gretigheid van een jonge hond langs zijn tegenstanders, terwijl Ivan Ilic met veel dynamiek over het veld dendert.

Echter; niet het meedoen van de Balkan Boys, maar de basisplaats van Grad Damen is aanvankelijk het meest besproken onderwerp. Het wekt bevreemding dat Ruud Brood tijdens de generale repetitie een speler opstelt (Damen, red) die bij NAC is om zijn conditie op peil te houden, zoals de officiële lezing luidt. Of de club geeft de Bredase middenvelder een contract of de trainer stelt iemand op waarvan hij zeker weet dat hij die in de competitie kan gebruiken. De situatie rond Damen roept, zonder dat de speler daar iets aan kan doen, steeds meer vragen op. Het begenadigde talent Yassine Azzagari is een prima tussenoplossing naast Arno Verschueren ter overbrugging voor het inpassen van Luka Ilic. Dat Azzagari net als Verschueren een rechtspoot is, doet niet terzake.

Gezapige eerste helft

Onder het toeziend oog van ongeveer tweeduizend toeschouwers, alleen de B-Side voor de NAC-supporters en vak I voor de bezoekers is opengesteld voor publiek, zijn Mounir El Allouchi (omhaal), Verschueren (lat), Boris Kudimbana (schot) en Andrija Filipovic (schot) komen het dichtst bij een doelpunt in een verder gezapige eerste helft.

Met het inbrengen van Ivan en Luka Ilic wint NAC aan geestdrift en voetballend vermogen. Ivan wordt gekoppeld aan Verschueren en eist het spel op, Luka zet vanaf de rechterkant zijn acties in. Het team dat na rust op het veld staat, zal niet veel afwijken van de basisformatie volgende week in Dordrecht. Hooguit zal Jethro Mashart zijn plek kunnen kwijtraken als de club erin slaagt een nieuwe linksback te vinden.

Aanvaller Huseyin Dogan volgt het duel vanaf de tribune nadat hij op de training ongelukkig in botsing is gekomen met een teamgenoot, ofwel botte pech. Per dag wordt nu bekeken wat de vorderingen zijn van het herstel. NAC kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voordat Dogan weer gebruiksklaar is.

Doelpunten