NAC sluit ellendige coronaweek in mineur af

NAC verliest twee toppers op rij, maar er is maar één onderwerp waarover het gaat bij de Bredase ploeg. De Parel van het Zuiden is hard getroffen door corona en dat heeft een grote impact, bevestigt verdediger Moreno Rutten. ,,Zeker is deze nederlaag een teleurstelling, maar in je hoofd spelen wel andere dingen."