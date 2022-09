NAC-shirt voorzien van regionale mouwsponsor

Overname­kan­di­daat Karel Vrolijk nieuwe rugsponsor NAC

Of hij erin slaagt de nieuwe eigenaar van NAC te worden, hij heeft serieuze interesse, staat in de sterren geschreven. Ondertussen is Karel Vrolijk als rugsponsor een driejarige overeenkomst met de club aangegaan. ,,Maar dat staat echt los van elkaar. Op het shirt was gewoon een plekje vrijgekomen”, zegt de Fijnaartse bouwondernemer.

29 juli