NAC-schlemiel Bilate: ‘Geloof het of niet, ik wilde de penalty door het midden schieten

,,Slecht ingeschoten.” NAC-trainer Maurice Steijn was hard in zijn oordeel over de pingel van Mario Bilate. ,,Als ik bedenk hoe resoluut hij de strafschop vorige week in Eindhoven inschiet en dan dit zie... Hij doet het niet expres, maar het is typerend voor de wedstrijd."

Lurkend aan een flesje water deelt Bilate zijn teleurstelling. Zoeken naar excuses doet hij niet. ,,Met die bal op de lat kan ik leven, maar die penalty moet er gewoon in. Als ik de bal vol en hard in de hoek schiet en de keeper pakt 'm, kan ik ermee leven. Hier heb ik een paar dagen voor nodig om van te herstellen. Ik raak de bal niet lekker, eigenlijk raak ik hem helemaal verkeerd. Geloof het of niet, ik wilde de penalty door het midden schieten. Dat reken ik mezelf aan.”

Sorry

Los daarvan, zegt Bilate, heeft NAC niet het overwicht tegen TOP Oss. Het doet denken aan NAC - Telstar (1-0) twee weken geleden. “Op sommige momenten spatte de frustratie er vanaf bij ons. In de kleedkamer hebben we net het een en ander tegen elkaar gezegd. Na die penalty schreeuwde Nick (doelman Nick Olij, red.) wat naar me. Ik stak mijn hand op en zei: ‘Je hebt helemaal gelijk.’ Daarna zei hij: ‘Ik bedoel het niet zo.’ Sorry zeggen, is het laatste wat we moeten doen. Als we iets willen bereiken als ploeg moeten we juist eerlijk zijn naar elkaar toe. Als ik volgende week de winnende maak, ben ik het mannetje. Nu ben ik de schlemiel. Zo werkt het.”