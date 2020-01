NAC schenkt ‘schimmelbus’-supporters gratis kaartje

NAC kan zich bijna gaan richten op de play-offs

27 januari De nederlaag tegen Go Ahead Eagles heeft als gevolg dat NAC zich vrijwel zeker kan opmaken voor een lange aanloopperiode richting de nacompetitie. De achterstand van tien punten op SC Cambuur en acht punten op De Graafschap en FC Volendam is in vijftien duels bijna niet meer repareren. ,,Het is wel een heel groot gat”, zegt Jan Paul van Hecke.