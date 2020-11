NAC-routinier Immers tijdig hersteld voor FC Eindhoven

Maurice Steijn valt terug op 4-3-3, het systeem dat ook FC Eindhoven hanteert. Dan wordt het in de punt van de aanval een keuze tussen Mario Bilate of Sydney van Hooijdonk. Gelet op de rol van de clubtopscorer tegen Telstar, hij was een verkapte rechtsbuiten en werd na 66 minuten gewisseld, is de kans aannemelijk dat Bilate de voorkeur krijgt. Om FC Eindhoven niet wijzer te maken dan het is, wilde Steijn zijn opstelling vrijdagmiddag niet publiekelijk prijsgeven.

Mounir El Allouchi start

Kersverse vader Mounir El Allouchi start in de basis is de verwachting, wat ten koste gaat van Moïse Adilehou. Matchwinner Jehtro Mashart staat in de pikorde, zo hebben de laatste weken uitgewezen, boven Javier Noblejas. Dan rest de vraag of Nick Venema of DJ Buffonge rechts voorin start aangezien Huseyin Dogan na de wedstrijd bij De Graafschap tegen Telstar negentig minuten op de bank bleef.

Meest in het oog springende afwezige in het Jan Louwers Stadion is Kaj de Rooij. De recordaankoop die begin oktober voor een totale som van naar verluidt een half miljoen euro van FC Eindhoven naar NAC verkaste, is herstellende van een zware knieblessure. NAC rekent er eigenlijk niet meer op dat de 19-jarige vleugelaanvaller voor de winterstop in actie komt. Gebeurt dat wel, is dat mooi meegenomen valt. ,,Zonde, want Kaj is het type dat we nodig hebben in de groep”, zegt Steijn. ,,Het was in die tijd de wet van Murphy met corona en de vele blessures.”