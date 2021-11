NAC-reserves geven voorsprong uit handen in oefenduel met FC Eindhoven

NAC heeft maandagmiddag in een besloten oefenduel gelijkgespeeld tegen het FC Eindhoven van Rob Penders. Op het eigen oefencomplex in Zundert werd het 2-2. Pjotr Kestens en Yassine Azzagari zorgden voor de Bredase doelpunten.

De Bredase ploeg werd geleid door Hans Visser en Anthony Lurling. Hoofdtrainer Edwin de Graaf ontbrak net als afgelopen zaterdag omdat hij nog herstellende is van een operatie. De grote held van de competitiewedstrijd tegen Helmond Sport, Moïse Adiléhou stond overigens 'gewoon’ weer achterin.

Tegen de competitiegenoot uit Eindhoven kregen de reserves de kans om zich te laten zien. Onder wie ook Yassine Azzagari, die zaterdag zijn basisplaats verloor aan Welat Cagro. Ruben Ligeon speelde een helft mee als rechtsback, Milan Vanacker was de gelegenheidslinksback bij afwezigheid van Jehtro Mashart (die overigens wel weer in training is).

Kestens

Voorin speelde NAC in een K3-samenstelling: Kotzebue, Kosiah en Kestens. Laatstgenoemde zorgde na een halfuur spelen voor de 1-0. Even daarvoor had hij een grote kans om zeep geholpen (de bal belandde bij de naastgelegen boomkweker), maar op aangeven van land- en huisgenoot Vanacker kapte hij fraai zijn man uit en scoorde.

Azzagari schoot vijf minuten voor rust een vrije trap binnen en maakte er 2-0 van. NAC leek het vervolgens zakelijk uit te spelen, maar niets was minder waar. Een kleine tien minuten voor tijd maakte FC Eindhoven er 2-1 van. In de slotminuten mocht diezelfde Pigmans van dichtbij de 2-2 binnentikken. Eerst raakte hij de paal, maar in de herkansing was hij succesvol.

NAC - FC Eindhoven 2-2 (2-0) - 30. Kestens 1-0, 41. Azzagari 2-0, 83. Pigmans 2-1, 86. Pigmans 2-2.

Opstelling NAC: Kortsmit; Ligeon (46. De Wijs), Adiléhou, Rösler, Vanacker; Agougil (85. Neelen), Velanas, Azzagari; Kestens, Kosiah (60. Yasar), Kotzebue.