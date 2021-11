NAC rekent voorlopig niet meer op geblesseerde Bilate

Het wil maar niet vlotten met Mario Bilate. De spits kampt met een slepende achillespeesblessure en het einde is nog lang niet in zicht. Inmiddels is de verwachting dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie komt. Dat komt alle partijen behoorlijk slecht uit. De speler heeft een aflopend contract en de club hunkert al maanden naar een fitte targetman.