NAC rekent in eventuele finale op tenminste 2.500 supporters in het Rat Verlegh Stadion

,,Qua timing is het moment dat de pilot wordt verlengd ongelukkig. Want dat FC Emmen donderdag 1.200 supporters binnen laat, is voor ons een nadeel”, zegt algemeen directeur Mattijs Manders. ,,Toch vind ik niet dat wij moeten mopperen dat we uit spelen. Het is juist fijn dat supporters weer naar het stadion kunnen. Wij moeten over onze eigen schaduw heen stappen. Uitsupporters zijn niet toegestaan, omdat de overheid reisbewegingen zo min mogelijk toestaat.”