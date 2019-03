NAC rehabiliteert Grad Damen bij late oefenzege in Antwerpen (0-2)

Grad Damen is terug bij de selectie van NAC. De Bredase middenvelder werd door de maandag opgestapte Mitchell van der Gaag bij de beloften gehouden, maar is door interim-trainer Rob Penders naar het eerste overgeheveld.

Woensdagmiddag stond de 21-jarige linkspoot meteen in de basis tijdens de oefenwedstrijd Royal Antwerp – NAC. Op een van de trainingsvelden achter het befaamde stadion De Bosuil eindigde het vriendschappelijke potje in een 0-2 zege voor de Bredanaars. In het duel van vier keer dertig minuten, met de late treffers van Giovanni Korte en Robert Mühren als hoogtepunten, vormde Damen in het eerste uur vlak voor de defensie als een van de twee controleurs een koppel met Anouar Kali.

De hand van Penders, in tegenstelling tot de spelers niet beschikbaar voor de aanwezige pers, was direct zichtbaar. De assistent gooide het behoudende concept met vijf verdedigers overboord en liet NAC met een laatste lijn van vier man opereren. Opvallend was het Zeeuwse hart gevormd door Daan Klomp en Jean Paul van Hecke. Samen met de gerehabiliteerde Damen de grootste vernieuwing in het elftal. Mitchell te Vrede droeg bij afwezigheid van Menno Koch, de mandekker begon op de bank, de aanvoerdersband. Halverwege het tweede half uur moest Koch vervroegd opdraven, omdat Klomp geblesseerd uitviel. In de laatste twee delen, Te Vrede zocht de kleedkamer op, was Koch weer de captain.

Interlandverplichtingen

Jelle ten Rouwelaar ontbrak in Antwerpen, de keeperstrainer is deze week op pad met Jong Oranje. Assistent Maurice Verberne, in de winterstop gekomen op uitdrukkelijk verzoek van Van der Gaag, zat wel gewoon in de dug-out. Doelman Benjamin van Leer kwam alleen het laatste half uur in actie. Noemenswaardig tenslotte was de rentree van Luka Ilic en het meedoen van jeugdspeler van Yassine Azzagari, een sierlijke 17-jarige middenvelder van de onder 19.

Karol Niemczycki (Polen onder 20), Erik Palmer-Brown (VS onder 23), Alex Gerbscha (Australië onder 23) en Gervane Kastaneer (Curaçao) zijn uitgevlogen vanwege interlandverplichtingen. Arno Verschueren verblijft nog in de ziekenboeg. Vanaf vrijdag hebben de spelers drie dagen vrij, de training wordt maandag hervat in aanloop naar de huiswedstrijd met VVV op zondag 31 maart.

Opstelling NAC

1ste half uur: Zwarthoed; Van Anholt, Klomp, Van Hecke, Leigh; Damen, Kali; Rosheuvel, Fernandes, Kaikai; Te Vrede.

2de half uur: Zwarthoed; Van Anholt, Klomp (18. Koch), Van Hecke, Leigh; Damen, Kali; Rosheuvel, Fernandes, Kaikai; Te Vrede

3de half uur: Zwarthoed; Stenzler, Koch, Dervite, Mashart; Azzagari, Nijholt; Korte, Ilic, El Allouchi; Mühren.

4de half uur: Van Leer; Stenzler, Koch, Dervite, Mashart; Azzagari, Nijholt; Korte, Ilic, El Allouchi; Mühren.