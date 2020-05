NAC raakt jeugdinternational Simons kwijt aan PSV

Manders vierde NAC-directeur in tijdperk aandeelhou­ders

3 mei Sinds NAC in handen is van de aandeelhouders, januari 2014, is Mattijs Manders de vierde algemeen directeur van de Bredase voetbalclub. Justin Goetzee (september 2013 - december 2018), Nicole Edelenbos (begin 2019 op interim-basis) en Luuc Eisenga (april 2019 - mei 2020) gingen hem voor.