NAC raakt hoofdscout Peter Maas kwijt aan SC Heerenveen

video NAC-trai­ner Steijn over kans op plek twee: ‘Je weet het nooit, maar wij richten ons volledig op de play-offs’

7 mei Op de slotdag van de eerste divisie strijden vier ploegen om de felbegeerde tweede plek. NAC heeft de minste papieren, weet NAC-trainer Maurice Steijn. ,,In theorie is er een kans, maar je moet realistisch zijn: die is niet zo groot.”