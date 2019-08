NAC prikkelt de zintuigen en staat bovenaan

Een week waarin de hoofdzaken van het supportersbestaan (bierprijs, livestream FOX Sports bij uitwedstrijden, 1.400 kaarten plus buscombi voor FC Volendam-uit) de bijzaken (opstelling, blessuregevallen, nieuwe aanwinst) naar de achtergrond verdrijven, sluit NAC af met een eerste helft om te zoenen. Hoe prematuur en hoe pover de oppositie ook is, de bevlogenheid en dadendrang van de vertimmerde spelersgroep is aanstekelijk om te aanschouwen.