NAC presenteert zich uitstekend aan eigen publiek en houdt Panathinaikos in bedwang, 0-0

Onder het toeziend oog van aanwinst Huseyin Dogan heeft NAC maandagavond tegen Panathinaikos, dat op volle oorlogssterkte aantrad, tekenen van herstel getoond na een belabberde reeks oefenwedstrijden. In het Rat Verlegh Stadion kreeg het een handvol kansen en kwam het met de rustig spelende Grieken een 0-0 overeen.



Een aantal zaken valt meteen op: de slordige opbouw in de beginfase bijvoorbeeld. Dat Jethro Mashart een bal over vijf meter naar de verkeerde kleur speelt en Nacho Monsalve een inspeelpass achteloos naar niemandsland stuurt, heeft niets met de kracht van Panathinaikos maken, maar enkel met henzelf. Wat ook opvalt: de pirouette van Jordan van der Gaag met als extraatje een bal door de stokken van de tegenstander. Dat stemt het publiek, naar schatting vierduizend supporters zijn naar het stadion gekomen, wél tevreden. Aanvallende middenvelder Van der Gaag, vrijdag tegen Westerlo linksback, speelt op de plek van Grad Damen, hangend tussen de as en de flank en overtuigt met zijn fluwelen linker.

De zoon van voormalig NAC-trainer Mitchell van der Gaag voetbalt met de bal aan een touwtje. In de duels soms nog een lichtgewicht, een veertje die zo omver wordt geblazen, aan de bal een genot om te aanschouwen. Hij kijkt, neemt de situatie op het veld in gedachten in zich op, draait het frêle lichaam half open, neemt met binnenkant rechts aan en versnelt het spel met zijn gave linkervoet. Spelers als Van der Gaag, en toch ook zeker Yassine Azzagari die vroeg of laat dit seizoen een basisplaats zal veroveren, zijn in balbezit voor ieder elftal in de eerste divisie een meerwaarde.

Rommelaar Kudimbana

Voorin heeft Finn Stokkers gezelschap van Boris Kudimbana wiens beperkingen tegen Panathinaikos aan het licht komen. De Belgische reus is een rommelaar die buiten het strafschopgebied weinig te zoeken heeft, daarvoor mist de stormram finesse, handelingssnelheid en overzicht. Halverwege het eerste bedrijf voorziet Van der Gaag met een steekbal Kudimbana van een uitstekende kans, de aanvaller stuit op de doelman, Stokkers schiet in de nastoot naast. Het gebrek aan scorend vermogen is met de vierde nul in vijf duels een punt van aandacht.

In de tweede helft wordt Kudimbana, in een systeem met twee controleurs en drie man op lijn ervoor, afwisselend naar de linker- en rechterkant gedirigeerd. Damen, officieel bij NAC om zijn conditie op peil te houden en naarmate de dagen verstrijken uitgegroeid tot proefspeler met een groot aantal speelminuten, wordt in de rust ingebracht voor de wederom tegenvallende Andrija Filipovic. De Kroaat kan nog niet beklijven in het geelzwarte shirt. De verwachting is dat ergens deze week uitsluitsel komt over de toekomst van Damen.

Direct na de thee treft Mounir El Allouchi met een van richting veranderd schot de lat, hetzelfde overkomt de Grieken na een uur. Later komt Kudimbana, tien minuten voor het einde naar de kant gehaald voor Azzagari, opnieuw in de buurt van een treffer. Het doelpuntloze gelijkspel met Panathinaikos, dat deze voorbereiding Ajax en Feyenoord versloeg, is een opsteker die op waarde geschat wordt door de NAC-fans die de spelers belonen met een welgemeend applaus.

NAC - Panathinaikos 0-0.