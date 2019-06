NAC presenteert aanvallers Stokkers en Filipovic in Bredase kroeg

Woensdagavond werden de twee gepresenteerd op de plek waar NAC in 1912 is opgericht, het toenmalige café-restaurant De Beurs. In wat tegenwoordig de Old Dutch Sports Bar is, gelegen op de Grote Markt ingang St. Jansstraat, stelden Stokkers (23) en Filipovic (22) zich aan een groep supporters officieel voor als aanwinsten van de Bredase club.

In de Bredase (sport)kroeg werd aangekondigd dat Stokkers en Filipovic zich ieder voor twee jaar aan NAC hebben gecommitteerd met een optie voor een derde jaar. Filipovic is losgeweekt van het Sloveense ND Gorica (72 duels, 12 goals en 4 assists) waar hij nog een contract voor een jaar had. Stokkers was na zijn vertrek bij Fortuna Sittard transfervrij en wees Cambuur de deur toen NAC interesse toonde. Samen gaan de twee terriërs (allebei zo rond de 1.80 meter) de Bredase aanvalslinie vormen.

Stokkers weet wat het is om in de eerste divisie te voetballen. In het kampioensjaar 2017/2018 droeg de spits met 13 goals en 8 assists zijn steentje bij aan de verrassende promotie van Fortuna Sittard; hij miste geen duel en kwam tot 3.219 minuten. Een podium hoger bleef hij afgelopen seizoen steken op 969 minuten, maar was hij desalniettemin goed voor 5 treffers en 2 assists.

Eerste divisie